Norman Wolf muss ordentlich Kritik einstecken! Der Frankfurter ist im Netz unter dem Nutzernamen deinTherapeut aktiv. Seine Social-Media-Plattformen dienen Betroffenen als öffentliches Gesprächs- und Diskussionsforum für sensible Themen wie Depressionen oder Suizid-Gedanken. So auch der Internet-Chat "Gruppentherapie", in dem sich Hilfesuchende untereinander austauschen. Doch nun meldet sich eine Diplom-Psychologin zu Wort und warnt: Normans Angebot könnte die Probleme der Mitglieder noch verschlimmern!

Der Internet-Star hat einen Bachelor-Abschluss in Psychologie und betreibt mit dem anonymen Portal eine Art Selbsthilfegruppe, die aktuell 5.125 Mitglieder fasst (Stand: 4. Januar 2018). In dem Chat können die Betroffenen nicht nur ihre Leidensgeschichte, sondern auch intime Fotos miteinander teilen. Die Diplom-Psychologin Esther Bockwyt sieht jedoch genau da ein Problem: "Wenn belastete Jugendliche nicht aufgefangen werden, können sich psychische Probleme verschärfen. Dazu kommt die Gefahr, wenn Inhalte und Bilder mit suizidalen und selbstverletzenden Inhalten gepostet werden", sagte sie im Interview mit Bild.

Norman bietet nicht nur anderen Menschen ein Diskussionsforum an, sondern thematisiert im Netz auch seine eigenen Probleme. "Ich wurde in der Schule gemobbt, schon lange, und hatte keine wirklichen Freunde mehr", schrieb er zu einem Schnappschuss von sich auf Instagram.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

