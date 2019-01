Die Filmwelt trauert um einen ganz besonderen Darsteller: Mungau Dain ist tot. Der Schauspieler begeisterte Fans und Kritiker 2015 in der australischen Filmproduktion "Tanna". Der Streifen konnte in seinem Erscheinungsjahr wichtige Preise abräumen und war sogar für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert. "Tanna" erzählt die Liebesgeschichte eines jungen Paares in Vanuatu, einem Inselstaat im Pazifik – mit Stammesmitgliedern als Schauspielern. Dain war einer der Laiendarsteller, die vom Häuptling seines Dorfes ausgewählt wurden, Teil des Films zu werden – wegen seines guten Aussehens. Nun trauern Cast und Crew aber um Hauptdarsteller Mungau.

Auf der Facebook-Seite des Leinwand-Hits wurde die traurige Nachricht verkündet: "Wir sind am Boden zerstört, von dem tragischen Ableben unseres lieben Freundes Mungau Dain in Port Vila zu erfahren. Wir und so viele Menschen rund um die Welt lernten Dain kennen und lieben, seinen tollen Humor, Tanz, Flötenspiel und seinen großzügigen Geist. Bitte behaltet diesen besonderen Mann, seine Familie und Freunde in Yakel, Tanna in Erinnerung. Wir werden ihn vermissen. Luha." Mungau hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.

Laut dem US-Magazin The Guardian starb der Filmstar mit Ende zwanzig an den Folgen einer Entzündung eines Beins, die nicht behandelt wurde. Ein großer Verlust, wie auch die "Tanna"-Produzenten Bentley Dean und Martin Butler erklärten: "Sie nannten ihn den Brad Pitt (55) von Vanuatu. Er war sehr höflich und zuvorkommend!"

Collection Christophel/ Action Press Marie Wawa und Mungau Dain während der Dreharbeiten zu "Tanna"

Collection Christophel/ Action Press Mungau Dain in dem Film "Tanna"

Getty Images Martin Butler und Bentley Dean, Regisseure



