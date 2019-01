Der deutsche Adel hat einen schweren Verlust zu verkraften: Fürstin Paula zu Fürstenberg ist im Alter von 92 Jahren gestorben! Bis zu ihrem Tod hatte die Ehefrau von Fürst Joachim zu Fürstenberg in Donaueschingen in Baden-Württemberg gelebt, wo ihr Gatte bis 2002 das Fürstenhaus geleitet hatte. Nach dessen Tod waren Paulas Sohn Fürst Heinrich (68) sowie ihr Enkel Erbprinz Christian (41) in Fürst Joachims Fußstapfen getreten.

Wie Bild und andere Medien berichteten, habe ein Sprecher der Familie den Tod der gelernten Krankenschwester bestätigt: Die in Donaueschingen als gutmütige und großherzige Dame bekannte Paula sei am vergangenen Sonntag friedlich in ihrem Wohnhaus eingeschlafen. Eine Trauerfeier für das Mitglied einer der ältesten europäischen Adelsfamilien sei für kommenden Freitag angesetzt.

In den vergangenen Jahren hatte die sechsfache Mama, elffache Oma und achtfache Urgroßmutter sehr zurückgezogen gelebt. Ihr letzter öffentlicher Auftritt war im Mai 2016, als sie ihren 90. Geburtstag feierte. Zu diesem Anlass hatte Paula zu einem Gottesdienst mit anschließendem Empfang auf Schloss Donaueschingen im Schwarzwald eingeladen.

Schultes, Klaus/ActionPress Fürstin Paula zu Fürstenberg an der Trauerfeier ihres Mannes Fürst Joachim zu Fürstenberg

Schultes, Klaus/ActionPress Erbprinz Christian zu Fürstenberg beim Renntag in Iffezheim, 2005

Kaufmann, Reiner/ActionPress Fürstin Paula zu Fürstenberg und Fürst Joachim zu Fürstenberg Anfang der 90er Jahre



