Große Trauer bei den Schweden-Royals! Die Familie von König Carl Gustaf (72) musste am Wochenende von einem Mitglied Abschied nehmen – Graf Oscar Bernadotte von Wisborg, der entfernt mit dem König verwandt war, verstarb am 3. November im Alter von 97 Jahren in Uppsala nördlich von Stockholm. Kurz nach einer längeren Frankreich-Reise war Oscar plötzlich krank geworden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er schließlich einschlief und nicht mehr aufwachte.

Das berichtet nun das schwedische Magazin Svensk Dam. Oscar war ein enger Freund der Familie und immer bei Feierlichkeiten am Hof anwesend. König Carl Gustaf erzählt: „Ich habe viele positive Erinnerungen an alle Besuche, die meine Familie und ich auf dem Hof Frötuna unternommen haben, wo wir immer mit großer Gastfreundschaft und Familiengemeinschaft empfangen wurden."

Oscar starb rund ein Jahr nach dem Tod seiner Partnerin Margot Ekelund im Oktober 2017. Die beiden waren 16 Jahre ein Paar gewesen. Bei seiner Beerdigung, die in der Nähe seines alten Bauernhofes stattfinden soll, möchte die königliche Familie anwesend sein. Wann die Beisetzung stattfindet, ist allerdings noch nicht bekannt.

Michael Campanella/Getty Images König Carl Gustaf von Schweden, Juli 2018

Hannes Magerstaedt/Getty Images König Carl Gustaf von Schweden in München

Charles Hammarsten / IBL Bildbyr / Actionpress Graf Oscar Bernadotte mit seiner Partnerin Margot Ekelund am 40. Geburtstag von Prinzessin Victoria



