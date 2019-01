Chris Töpperwien ist schon voll in Urwaldstimmung: Bereits am Freitag zieht der Currywurstmann mit elf weiteren Kandidaten in den australischen Busch von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus ein. Neben ungeliebten Mit-Campern warten auf den Reality-TV-Star im Dschungel auch allerlei tierische Kriechfreunde, eklige Essens-Challenges und abenteuerliche Sporteinheiten. Doch warum tut sich der TV-Auswanderer diese Tortur überhaupt an? Töpperwien gibt eine ehrliche Antwort!

An Fans mangelt es dem Brillenträger nicht – bei Goodbye Deutschland ließ er sich längere Zeit von TV-Kameras begleiten und zählt nun auf eine große Social-Media-Community. Und einem seiner Supporter beantwortete er in seiner Instagram-Story auch die brennende Frage: "Du hast doch den perfekten Bekanntheitsgrad und bist ein Macher, warum Dschungelcamp?. Er gab ihm schlicht und einfach in einem Wort zu verstehen: "Cash". Auch Chris' Mama und seine Großeltern sollen mit einem ähnlichen Gedanken im Hinterkopf auf die Dschungelnews reagiert haben. "Hoffentlich zahlen die gut", habe die Töpperwien-Familie gehofft.

Doch wie viel bekommt Chris wohl für seine Teilnahme an dem Ekel-Format? Wenig ist es auf jeden Fall nicht: Die bisherige Top-Verdienerin des Dschungelcamps, Brigitte Nielsen (55), sahnte unglaubliche 200.000 Euro ab! Zudem könnte für den Wurst-König auch die Siegprämie, die es in der diesjährigen Staffel zu gewinnen gibt, ein Ansporn gewesen sein.

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien mit seinem Hund

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, Dschungelcamp-Kandiat 2019

Getty Images Brigitte Nielsen bei der Premiere zu "Creed II" im November 2018

