Kann ein Bachelor von seiner Show-Teilnahme reich werden? Ohne Bezahlung gehen Kandidaten in den vielen Reality-Sendungen im deutschen Fernsehen nicht nach Hause. Doch den meisten Verdienst machen sie sicher erst dank des TV-Ruhms. Schließlich stehen dann eine Influencer-Karriere, Tee-Werbung und Auftritte auf roten Teppichen für sie an. Aber was genau bekommen die Rosenanwärterinnen oder die Bauer sucht Frau-Herzdamen eigentlich für ihre Mühen?

In den beliebten Casting-Formaten sieht es mit der Kohle bis auf den Gewinn am Ende mager aus. Die Germany's next Topmodel-Mädels bekommen bis auf die Versorgung angeblich keinen Cent. Bei DSDS werden die Sänger erst ab den Top 15 bezahlt, dann gibt es 1.500 Euro pro Woche. Für eine Teilnahme bei Das Supertalent winken 350 Euro, falls man auch ausgestrahlt wird.

Laut Bild soll ein Bachelor zwischen 30.000 und 70.000 Euro für den Drehzeitraum erhalten, die Summe steige je nach seinem Bekanntheitsgrad vor dem Format. Bei den Bachelorettes sollen nur die Gagen der letzten beiden Beautys bekannt sein. So habe Nadine Klein (33) dank ihrer Bekanntheit durch ihre vorherige Bachelor-Teilnahme 50.000 Euro verdient, Jessica Paszka (28) war ebenfalls schon selbst Kandidatin beim Rosenkavalier, konnte aber deutlich mehr rausschlagen. Die 110.000 Euro lassen sich wohl mit ihrem medienwirksamen Auftritt bei Promi Big Brother begründen. Auch die Anwärter und Anwärterinnen werden übrigens bezahlt: 3.800 Euro für die Jungs und 3.000 Euro für die Mädels plus 100 Euro tägliches Taschengeld.

Spitzenreiter bei den TV-Gagen sind wohl die Promis im Dschungelcamp. Die Liste der Topverdiener führen derzeit Brigitte Nielsen (55) mit 200.000 Euro und Natascha Ochsenknecht (54) mit 170.000 Euro an. Ab 2019 soll dem Gewinner zusätzlich eine Siegesprämie winken.

Bei "Bauer sucht Frau" fallen die Verdienste wesentlich geringer aus. Die Landwirte bekommen angeblich 3.000 für die Hofwoche und ihre Herzdamen 250 Euro für das Scheunenfest und 150 Euro pro Drehtag. In der Kuppelshow Schwiegertochter gesucht hingegen erhalten die Schwiegersöhne 1.200 Euro pro Woche, ihre Mädels 500 Euro.

