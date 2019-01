Ring frei! Seit Freitagabend kämpfen zwölf deutsche Promis um die Dschungelkrone des Jahres 2019. Mit dabei ist auch Bastian Yotta (42). Der Protzmillionär könnte im Dschungelcamp jedoch ein wenig Liebeskummer haben. Schließlich musste er seine brünette Partnerin in seiner US-Wahlheimat lassen. Von trüben Gedanken möchte ihn Mitcamperin Sibylle Rauch (58) gerne abbringen. Die Ex-Pornodarstellerin hat ein Auge auf den Muskelmann geworfen.

Das verriet die "Eis am Stiel"-Schauspielerin im Interview mit RTL, wobei sie vor allem die optischen Reize des 42-Jährigen herausstellte: "Der gefällt mir schon sehr gut, muss ich schon sagen." Wie sie den Motivationscoach um den Finger wickeln will, weiß Sibylle ebenfalls: Sie möchte ihn unter der Wasserfalldusche mit ihren Reizen betören oder am Lagerfeuer seine Nähe suchen. Dann dürfe auch gerne geschmust, gekuschelt und geknutscht werden.

Doch was hält der Yotta selbst von diesem Plan? "Mutter-Typ für mich. Die könnte meine Mutter sein", lautete sein Fazit über die 58-Jährige. Die Blondine wollte davon aber nichts wissen und legte erzürnt nach: "Das ist doch kacke! Ich bin ein Sharon Stone-Typ." Ob sie Basti von sich überzeugen kann? Stimmt im Voting ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Sibylle Rauch, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Bastian Yotta, Selfmade-Millionär

ActionPress / Maurizio / face to face Sibylle Rauch in München

