Schon die erste Folge der 13. Dschungelcamp-Staffel hatte es ganz schön in sich! Es flossen bereits zahlreiche Tränchen, der allererste Urwald-Zoff bahnte sich an und dank Evelyn Burdecki (30) und Domenico De Cicco (35) lag zudem ein Hauch von Liebe in der Luft. Doch damit nicht genug: Auch die ersten Prüfungen standen auf dem Programm und die Kandidaten mussten gleich zu Beginn ihr Können unter Beweis stellen. Wer hat sich bislang am besten geschlagen und womöglich eine reelle Chance auf die Dschungel-Krone?

Bei den Promiflash-Lesern hatte vor Show-Auftakt eindeutig Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin Evelyn die Nase vorn. Satte 41,6 Prozent (Stand: 12. Januar; 11:31 Uhr) waren davon überzeugt, dass die quirlige Blondine das Zeug zur Dschungel-Königin hat. Doch wurde sie ihrer Favoritenrolle in der Auftaktfolge gerecht? Immerhin zog sie die ersten beiden Prüfungen tapfer durch – im Gegensatz zu Mitstreiterin Gisele Oppermann, die mal wieder durch ihre Heul-Attacken von sich reden machte. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin brach nicht nur die erste Challenge überraschend ab, auch der Essensprüfung im Camp war sie nicht gewachsen. Ob sie die nächste Aufgabe mit Bravour meistern wird? Nach ihrer gestrigen Darbietung wählten die Zuschauer das Model tatsächlich für heute wieder aus.

Die Promiflash-User sahen allerdings nicht nur Evelyn vorne, auch Felix van Deventer (22) hat nach Einschätzung der Leser gute Karten. Aber ist das immer noch so? Zwar zog der GZSZ-Star die Prüfungen gestern Abend souverän durch, während der Folge hielt er sich jedoch im Hintergrund und fiel nicht weiter auf. Konnten Evelyn und Felix in der ersten Episode ihre Favoritenrolle verteidigen oder haben andere Camper die zwei mittlerweile eingeholt? Stimmt ab!

