Woran es wohl liegen mag, dass sich die Stars im Dschungelcamp häufig zu krassen Geständnissen verleiten lassen? Vielleicht ist es die stressige Ausnahmesituation – vielleicht sind es aber auch die anderen Kandidaten, die man im Camp zwangsweise sehr gut kennenlernt. Auf alle Fälle haben im australischen Busch schon viele Promis ihre größten Geheimnisse ausgeplaudert. So wie Ex-Dschungelkönig Menderes (34), der mit seinen Co-Teilnehmern in der zehnten Staffel offen über seine Jungfräulichkeit sprach. Auch der diesjährige Abenteurer Tommi Piper (77) enthüllte nun etwas, das noch niemand über ihn wusste.

Am Samstagabend bekamen die RTL-Zuschauer zu sehen, wie der Synchronsprecher sich der früheren Germany's next Topmodel-Kandidatin Gisele Oppermann anvertraute: "Ich muss, weil ich mich seit Jahren in diesem fürchterlichen Verhältnis mit meiner Frau bewege, die Alkoholikerin ist, Tabletten nehmen", enthüllte der Alf-Star. Sie gehöre eigentlich in den Entzug – doch das sei nicht so einfach: "Wenn derjenige nicht will, dann kannst du den nicht zwingen, es sei denn, es gibt eine Zwangseinweisung", schilderte er sein Dilemma.

"Ich habe sie jetzt vor die Wahl gestellt: Sollte sich nichts ändert, wenn ich zurückkomme, dann ziehe ich aus", offenbarte er weiter. "Ich bin schon einmal ausgezogen… Ich will nicht mehr, ich will Ruhe haben", stellte Tommi klar, der bereits seit zehn Jahren mit seiner Frau verheiratet ist. Aufgrund dieser belastenden Situation sei er momentan besonders froh, so viele lustige junge Leute um sich zu haben.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Tommi Piper und Gisele Oppermann im Dschungelcamp 2019

Anzeige

MG RTL D Tommi Piper und Gisele Oppermann an Tag 2 im Dschungelcamp 2019

Anzeige

MG RTL D Tommi Piper und Gisele Oppermann an Tag 2 im Dschungelcamp 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de