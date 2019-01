Gisele Oppermann mausert sich schon jetzt zur ultimativen Drama-Queen des diesjährigen Dschungelcamps! Bereits in der Auftaktfolge von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" machte das Model seinem Ruf als Heulsuse alle Ehre. Das Erfolgsformat flimmerte gerade einmal 24 Minuten über die Bildschirme, da kullerten bei der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin bereits die Tränen. Dieses Verhalten legt die 31-Jährige offenbar auch im Camp nicht ab: Die zahlreichen Tropentiere bringen sie an den Rand der Verzweiflung!

Frohen Mutes schritt Gisele am zweiten Tag zum Dschungeltelefon, doch ihre gute Laune wurde jäh zerstört: Als sie beherzt die Tür öffnete, flog ihr eine Motte entgegen und jagte ihr einen riesigen Schrecken ein. Die TV-Beauty witterte ein Komplott. "Ihr habt das extra gemacht, oder?", stellte sie erbost fest. In Tränen aufgelöst erwog sie daraufhin sogar einen freiwilligen Exit: "Ich glaub nicht, dass ich es schaffen werde und dann sollte ich echt nach Hause", weinte sie sich bei Evelyn Burdecki (30) und Sibylle Rauch (58) aus.

Doch diese Gedanken trieb ihr das Team schnellstmöglich aus. Chris Töpperwien, Felix van Deventer (22) und Domenico De Cicco (35) entfernten sämtliche Tierchen aus dem Dschungeltelefon. Danach wagte sich die Promimama zwar wieder in das kleine Häuschen, wohl fühlte sie sich im Camp aber noch immer nicht. "Ich habe es mir anders vorgestellt und kann nicht über meinen Schatten springen. Es ist so heftig", gab sie erschüttert zu. Glaubt ihr, Gisele wird in den nächsten Tagen freiwillig das Handtuch werfen? Stimmt im Voting ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Sibylle Rauch, Gisele Oppermann und Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidaten 2019

Anzeige

MG RTL D Felix van Deventer und Chris Öpperwien im Dschungelcamp-Telefon

Anzeige

MG RTL D Sibylle Rauch, Evelyn Burdecki und Gisele Oppermann im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de