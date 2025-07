Will Smith widmet Sohn Jaden süßen Post zum 27. Geburtstag

Am 8. Juli feierte Jaden Smith (27) seinen 27. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass ließ es sich Schauspieler Will Smith (56) natürlich nicht nehmen, seinem mittleren Sohn einen lieben Gruß zu schicken. Auf Instagram teilte er ein paar Aufnahmen mit dem Geburtstagskind – unter anderem einen Clip, der Jaden als kleines Kind bei einem Purzelbaum und später in seiner Rolle als Karate Kid zeigt. Dazu schreibt er: "Alles Gute zum Geburtstag, J-Diggy. Deine Tricks werden jedes Jahr besser."

Neben dem Video postet der 56-Jährige auch ein Foto, das ihn selbst zusammen mit Jaden zeigt. Auf dem Bild ist der Junge etwa vier Jahre alt. Grinsend sitzt er auf dem Arm seines Vaters – die beiden albern wohl miteinander herum, während Will seinen kleinen Sohn über beide Ohren anstrahlt. Die Fans sind begeistert von den süßen Aufnahmen. In den Kommentaren gratulieren sie dem Geburtstagskind, was das Zeug hält. "Ganz viel Segen für dich, Karate Kid", schreibt eine Nutzerin, während ein anderer hinzufügt: "An dieses Alter erinnere ich mich gut! Alles Liebe zum Geburtstag."

Seit Jadens Rolle in "The Karate Kid" im Jahr 2010 ging seine Karriere steil bergauf. Es folgten Rollen in "After Earth", "Life in a Year" und vielen mehr. Der Fokus des 27-Jährigen liegt inzwischen auf seiner Musik. In den vergangenen Jahren feierte er als Rapper große Erfolge, unter anderem gemeinsam mit Superstar Justin Bieber (31), wobei sein jüngstes Album von 2024 eine besonders persönliche Note hatte.

Instagram / willsmith Will Smith und Jaden Smith, Vater und Sohn

Getty Images Trey, Willow, Jaden, Jada Pinkett- und Will Smith, Oktober 2016

Getty Images Jaden Smith, Rapper, Mai 2025