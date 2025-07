Nach Krebsvorstufen-Diagnose: Lisa Akkaya fiel in ein Loch

Lisa Marie Akkaya (24), einer breiten Öffentlichkeit seit ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. 2024 bekannt, musste vor wenigen Wochen eine erschütternde Nachricht verkraften: Bei ihr wurde eine Krebsvorstufe diagnostiziert. Im Interview mit Promiflash erklärte sie, dass eine Behandlung aufgrund ihrer aktuellen Schwangerschaft vorerst nicht möglich sei. Ein Schwangerschaftsabbruch stand für sie und ihren Mann Furkan (24) allerdings nicht zur Debatte. "Diese Schwangerschaft hat uns so viel Hoffnung gegeben und uns endlich mal wieder positiv denken lassen", so Lisa.

Die 24-Jährige berichtete auch vom Schockmoment, als sie von der Diagnose erfuhr. Die Nachricht habe sie und ihr Umfeld in ein tiefes Loch gestürzt. Doch die darauffolgende Gewissheit, wieder Mutter zu werden, habe ihr die Kraft gegeben, positiv in die Zukunft zu blicken. Der aktuelle Umstand, dass eine Behandlung erst nach der Geburt möglich ist, könnte viele an ihre Grenzen bringen, doch für Lisa sei das ungeborene Baby momentan die größte Stütze. Sie äußerte im Interview, dass sie keinen Moment lang daran gedacht habe, die Schwangerschaft abzubrechen: "Ich war auch schon weiter als gedacht und das hätten wir uns nie verziehen." Auch wenn es ihr körperlich wesentlich schlechter gehe als beim ersten Kind.

Schon in früheren Gesprächen betonte sie die enge Verbindung zu ihrem Ehemann Furkan, mit dem sie die aktuellen Herausforderungen meistert. Der ehemalige Teilnehmer von Too Hot To Handle: Germany ist zwar momentan beruflich in Dubai, was die Situation nicht leichter macht. Dennoch lobte Lisa Marie immer wieder seine Rolle als liebevoller und unterstützender Partner. Die beiden haben in den letzten Jahren durch Höhen und Tiefen zueinander gefunden und sich dabei seit ihrem Kennenlernen 2023 immer gegenseitig gestärkt. Ihre kleine Familie sieht Lisa, die vor Kurzem das Geschlecht ihres zweiten Kindes öffentlich machte, als den Mittelpunkt ihres Lebens und eine Quelle von Glück.

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Instagram / lisa.straube Realitystars Furkan und Lisa Marie Akkaya, Mai 2025

