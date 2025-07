Jähe Trennung: Mou reagiert auf Vivi Tzouvaras' Vorwürfe

Reality-TV-Star Mou hat auf Vorwürfe seiner Ex-Freundin Vivien Tzouvaras reagiert, die ihm Respektlosigkeit nach ihrer Trennung vorgeworfen hatte. Vivien kritisierte, dass Mou direkt nach dem Liebes-Aus wieder mit Frauen unterwegs gewesen sei. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Mou jedoch, dass er nach der Trennung viel Zeit mit Freunden verbracht habe: "Auf Events habe ich auch viele coole Leute kennengelernt." Ob darunter auch Frauen waren, ließ er allerdings offen.

Trotz der Vorwürfe scheint Mou auf Harmonie zu setzen und äußert sich überraschend versöhnlich über seine Ex-Partnerin. Er betonte, dass er stets bemüht sei, sich im Guten zu trennen, und sagte: "Ich wünsche ihr trotzdem alles Gute und hoffe, dass sie glücklich wird." Mou und Vivien waren fünf Jahre lang ein Paar, und er beschreibt diese Zeit als bedeutende Erfahrung, die er trotz der gescheiterten Beziehung nicht missen möchte.

Die Trennung des Paares kam für viele Fans unerwartet, da es so schien, als hätten die beiden Ex on the Beach gestärkt verlassen. Völlig überraschend verkündete Vivien bei der Reunion der Show, dass sich Mou von ihr getrennt habe. "Wir sind jetzt ungefähr einen Monat getrennt. Die Umstände haben sich verändert – so sagt er. Aber für mich kam alles sehr plötzlich. Ich hatte das Gefühl, er will einfach weg. Und anstatt ehrlich zu sein, hat er mich einfach zurückgelassen", klagte die Influencerin. Angeblich scheiterte die Beziehung an den Auswanderungsplänen von Mou.

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Friederike Jacobitz Mou und Vivi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

Instagram / vivienevelinda Vivien Tzouvaras, Januar 2025