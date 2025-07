Victoria Swarovski ersetzt Laura Wontorra bei dieser Show

Victoria Swarovski (31) übernimmt eine neue Rolle in der Unterhaltungsszene! Die Moderatorin wird ab der kommenden Staffel bei "Top Dog Germany – der beste Hund Deutschlands" als Field-Reporterin am Start sein, wie RTL berichtet. Sie tritt die Nachfolge von Laura Wontorra (36) an, die diese Aufgabe in den vergangenen vier Staffeln übernommen hat. Während sich Victoria auf ihre neue Aufgabe freut, bleiben Frank Buschmann (60) und Jan Köppen (42) als Kommentatoren weiterhin dabei. Staffel fünf startet am 8. August bei RTL und ist eine Woche zuvor bereits auf RTL+ verfügbar.

Der Wettkampf bei "Top Dog Germany" verspricht auch dieses Jahr wieder Spannung. 30 verschiedene Hunderassen messen sich im Parcours, wo es auf Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und das perfekte Zusammenspiel zwischen Tier und Besitzer ankommt. Die Kommentatoren Frank Buschmann und Jan Köppen werden dabei wieder für Unterhaltung sorgen, während Schiedsrichter Jan Dießner und Tierärztin Dr. Tanja Pollmüller sicherstellen, dass alles fair und tiergerecht abläuft. Das siegreiche Team darf sich am Ende nicht nur über Ruhm und den Titel "Top Dog Germany" freuen, sondern auch über ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Für Laura Wontorra markiert der Staffelwechsel einen Moment der Ruhe. Die Moderatorin hatte sich zuvor nach intensiven Arbeitseinsätzen, zum Beispiel bei Ninja Warrior Germany, eine Auszeit genommen. Sie sprach offen darüber, wie anspruchsvoll und fordernd die letzten Monate für sie gewesen sind. Ihr Schritt, kürzerzutreten, war für viele verständlich. Mit der Staffelübergabe an Victoria Swarovski zeigt sich, dass Laura ihren Fokus vorerst auf Erholung gelegt hat und Victoria die Leinwand mit neuem Schwung übernimmt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, RTL / Boris Breuer Collage: Victoria Swarovski und Laura Wontorra

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin