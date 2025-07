Krebsvorstufe: Bekommt Lisa Akkayas Kind davon etwas mit?

Lisa Marie Akkaya (24) befindet sich momentan in einer schwierigen Lebensphase. Die Influencerin erwartet ihr zweites Kind, doch die Freude über die Schwangerschaft wird von einer Schockdiagnose überschattet: Vor Kurzem wurde bei ihr die Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt. Im Interview mit Promiflash verriet Lisa jedoch, dass ihr acht Monate alter Sohn Emilio von den aktuellen Herausforderungen nichts mitbekommt. "Er ist so ein aufgeweckter, fröhlicher Junge und lernt jeden Tag etwas Neues. Er lacht 24 Stunden am Tag", erzählte die zweifache Mutter in spe.

Während Lisa um die Gesundheit ihres ungeborenen Kindes bangt, scheint Emilio ein echter Lichtblick für die Familie zu sein. Wie die Reality-TV-Bekanntheit weiter berichtete, bringt das fröhliche Gemüt ihres Sohnes ihr und ihrem Mann Furkan Akkaya in den schwersten Momenten Trost und Ablenkung. Emilio, der für sein Alter offenbar schon besonders weit entwickelt ist, sorgt trotz der schwierigen Situation dafür, dass seine Eltern Momente der Freude im Alltag genießen können. Für Lisa und ihre Familie ist dies besonders wichtig, da die Sorge um die Schwangerschaft und ihre eigene Gesundheit sie aktuell stark belastet.

Wie ernst es wirklich um sie steht, verriet Lisa im Gespräch mit Promiflash: "Laut den Professoren und Ärzten in Dubai sieht es tatsächlich nicht gut aus. Meine Werte werden immer schlechter und schlechter, und sie hätten nach Emilios Geburt eigentlich besser werden sollen." Durch die zweite Schwangerschaft bestehe das erhöhte Risiko, dass der Krebs schneller fortschreitet. Bis zur Geburt ihres zweiten Sohnes könne man auch kaum eingreifen.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya und ihr Sohn Emilio, Juni 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

