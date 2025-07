Wird "The Big Bang Theory"-Spin-off etwa Superhelden-Satire?

Das Spin-off von The Big Bang Theory könnte völlig anders aussehen als das Original. Viel ist zum neuesten Ableger der Erfolgs-Sitcom noch nicht bekannt, aber Serienschöpfer Chuck Lorre (72) machte vergangene Woche eine Aussage, die nun zu Spekulationen anregt. Chuck verriet, dass die Serie mit dem Arbeitstitel "Stuart Fails to Save the Universe" jede Menge CGI enthalten werde. Auf der Plattform TVLine wurde daher die Theorie entwickelt, dass Protagonist Stuart (Kevin Sussman, 54) in eines seiner geliebten Superhelden-Universen transportiert wird. Die Autoren vermuten, dass der Comicbuchladen-Besitzer seinen eigenen Comic erschafft, der sich mit einer Heldengruppe ähnlich der Justice League beschäftigt. Demnach würde sich ein Großteil der Handlung in der Welt der Helden abspielen, was am Ende eine Art Satire des Genres darstellen könnte. Dabei handelt es sich bisher aber nur um eine Theorie.

Die Handlung würde auch ein Wiedersehen mit den geliebten Hauptcharakteren um Sheldon (Jim Parsons, 52), Penny (Kaley Cuoco, 39) und Leonard (Johnny Galecki, 50) ermöglichen. Allerdings ist bereits bestätigt, dass sich der Hauptcast aus den Nebenfiguren der Mutterserie zusammensetzt. Neben Kevin, der als Stuart die Hauptrolle übernimmt, ist auch Lauren Lapkus (39) als seine Freundin Denise dabei, ebenso wie Brian Posehn, der den verschrobenen Geologen Bert spielt, und John Ross Bowie in der Rolle des Barry Kripke. "Stuart Fails to Save the Universe" soll direkt an das "Big Bang Theory"-Finale anschließen, also die Geschichte der Nebencharaktere nach Abschluss der Hauptserie weitererzählen.

"Stuart Fails to Save the Universe" ist nicht das erste Spin-off aus dem "The Big Bang Theory"-Universum. Noch vor dem Abschluss der Serie startete das Prequel Young Sheldon. Dieses behandelt die Kindheit und Jugend des Physikers Sheldon Cooper. Während die Hauptrolle hier von Iain Armitage (16) gespielt wurde, war auch der ursprüngliche Darsteller Jim ein Teil: Seine Stimme war als Erzähler aus dem Off zu hören. Das Format erfreute sich derartiger Beliebtheit, dass es mittlerweile ganze sieben Staffeln und einen eigenen Ableger gibt. Im Oktober 2024 feierte die Serie "Georgie & Mandy" ihre Premiere. Darin stehen Sheldons älterer Bruder Georgie (Montana Jordan, 22) und seine frisch angetraute Ehefrau Mandy (Emily Osment, 33) im Mittelpunkt. Erzählt wird vom Leben der beiden mit ihrer kleinen Tochter bei den Schwiegereltern in Texas.

Instagram / johnrossbowie Lauren Lapkus, Kevin Sussman, John Ross Bowie und Brian Posehn, "The Big Bang Theory"-Stars

Getty Images Der "The Big Bang Theory"-Cast, August 2013

Getty Images Iain Armitage und Jim Parsons bei der TCA Summer Press Tour 2017