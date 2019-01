Ist das Dschungelprüfungs-Abo damit besiegelt? Die knurrenden Mägen der Camper wurden nach der heutigen Herausforderung immerhin ein bisschen gestillt: In ihrer dritten Dschungelcamp-Challenge bekam Giselle Oppermann großzügige Unterstützung von Chris Töpperwien und erspielte mit ihm prompt acht von zwölf möglichen Sternen. Ein zusätzliches Bonbon in Form von Zuschauer-Gnade gab es für Giselles Leitung aber dennoch nicht: Das Model wird auch den nächsten, vierten Sterne-Kampf bewältigen müssen – doch dieses Mal gemeinsam mit Bastian Yotta (42)!

Zugegeben: Auch bei der Sternensuche im Dschungel-Krankenhaus in der Montags-Folge mangelte es Gisele erneut an der Bereitschaft, alles zu geben. Die Rollenverteilung lautete hier eher: Chris sammelt, Gisele schreit. Ob sich das im nächsten Team-Spielchen ändert? Schließlich will das Publikum nun auch den Yotta an der Seite der Ex-GNTM-Kandiatin schwitzen sehen – und der gilt ja längst als DER Busch-Motivationscoach schlechthin.

In der kommenden Prüfung geht es für die Gisele und Bastian jedenfalls hoch hinaus: In schwindelerregender Höhe werden sie jeweils in einzelnen Käfigen liegen. Alleine werden sie dort aber nicht lange verweilen: Reichlich Krabbeltierchen werden ihnen Gesellschaft leisten, während sie die Sterne aus vorbeifliegenden Kisten befreien müssen – in denen zusätzlich weitere kleine Buschtierchen auf die Promis warten.

MG RTL D Gisele und Chris bei der Prüfung "Klinik unter Palmen"

MG RTL D Dschungelcamper beim Miracle Morning

MG RTL D Bastian Yotta, Reality-TV-Darsteller

