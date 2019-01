Nicht nur bei Germany's next Topmodel war Gisele Oppermann nah am Wasser gebaut! Auch in der diesjährigen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wird sie ihrem Image als Heulsuse mehr als gerecht. Doch woran liegt es, dass Gisele so oft weinen muss? Jetzt äußert sich ihr Vater zu den Ausbrüchen seiner Tochter – und er weiß auch den Grund dafür!

Schon in der ersten Prüfung konnte Gisele ihre Tränen nicht zurückhalten. Die Aufgabe der Kandidaten war es, in 100 Meter Höhe über ein schmales Brett zu balancieren. Vor allem diese Herausforderung sei laut Papa Friedrich bewusst vom Sender inszeniert gewesen: "Das haben die nur gemacht, weil meine Tochter Höhenangst hat. RTL bringt meine Tochter bewusst zum Weinen", meint der 70-Jährige im Gespräch mit Bild.

Seit Freitag sind die Promis nun im Dschungelcamp – und die 31-Jährige hat schon zehnmal geheult. Friedrich macht sich große Sorgen: "Die Sendung ist nur darauf ausgerichtet, Gisele an ihre Grenzen zu bringen." Er kenne seine Tochter ganz anders, die GNTM-Beauty sei eigentlich kein weinerlicher Typ, berichtet er der Zeitung.



MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann im Januar 2019

MG RTL D Gisele Oppermann im Dschungelcamp

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann nach ihrer Dschungelcamp-Prüfung "Abgewrackt"

