Sein kleiner Dschungel-Plausch sorgt für Aufsehen! Seit vergangenem Freitag ist der einstige Bachelorette-Boy Domenico De Cicco (35) im Dschungelcamp – genau wie seine Ex Evelyn Burdecki (30). Aber der charmante Italiener ist sehr darauf bedacht, vergangene Gefühle nicht wieder aufkeimen zu lassen – immerhin ist er doch jetzt in einer festen Beziehung mit Julia, der Mutter seiner Tochter Lia. Das betont er auch immer wieder gern im australischen Urwald. Doch nutzt Domenico das heile Familienbild nur für seinen Insta-Fame?

Als der Ex-Kuppel-Kandidat seinen Busch-Mitstreiter Felix van Deventer (22) zum Plumpsklo begleitete, ließ er die Bombe platzen! "Ich hab meiner Freundin versprochen, dass 2019 unser Jahr wird. Wenn ich hier raus bin, ich heirate diese Frau, ich schwöre!", plauderte der 35-Jährige aus. Sein Vorhaben hat allerdings einen etwas bitteren Beigeschmack, immerhin lieferte Domenico eine eher fragwürdige Begründung für seine Heiratspläne: "Ich will dieses Familien-Image haben! Als ich auf Instagram ein Bild von uns gepostet habe, ist das durch die Decke gegangen – ganz viele Likes", vertraute er sich dem Currywurst-King Chris Töpperwien in einem Schwätzchen unter vier Augen an.

Der Goodbye Deutschland-Star zeigte Verständnis für den Bachelor in Paradise-Teilnehmer: "Ja, die Leute lieben so einen Couple-Scheiß". Will Domenico nur das Bild einer Bilderbuchfamilie vermitteln, um im Netz gut dazustehen? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki um Dschungelcamp 2019

MG RTL D Felix van Deventer und Domenico De Cicco im Dschungelcamp 2019, Tag 4

privat Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia und seiner Tochter Lia

