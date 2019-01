Die einen nervt's, die anderen motiviert's! Mit Bastian Yotta (42) startet jeder Morgen im Dschungelcamp gleich: Mit einigen seiner Mitcampern brüllt er den Satz, "I am strong, healthy and full of energy" gen Himmel. Danach wird noch viel geklatscht, gesungen und das ein oder andere Motivations-Mantra wiederholt. Das ganze nennt der selbst ernannte Life-Coach "Miracle Morning" – angeblich die beste Methode, um hoch motiviert und mit viel Energie in den Tag zu starten. Aber was ist eigentlich dran, an Yottas Motivationsmethode?

Den "Miracle Morning" hat sich der ehemalige Versicherungskaufmann jedenfalls nicht selbst ausgedacht. Der Autor Hal Elrod entwickelte dieses Ritual bereits vor einigen Jahren. Mit Anfang 20 hatte der Amerikaner einen schweren Autounfall. Die Ärzte hatten ihm prophezeit, nie wieder laufen zu können. Daraufhin entwickelte er sein alltägliches Morgenprogramm, um sich selbst zu pushen – mit Erfolg! Seither gilt Hal in den USA als Motivations-Guru.

Aber was ist mit Bastians Dschungel-Variante? Immerhin ist es für den Original-"Miracle Morning" wichtig, sich jeden Morgen mindestens eine ganze Stunde Zeit zu nehmen und nicht, wie die Promis im Busch, bloß ein Paar Minuten. Auch Motivationscoach Silvia Fauck ist im RTL-Interview skeptisch: "Ich würde sagen, es macht keinen großen Sinn, was er da fabriziert."

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta, Selfmade-Millionär

