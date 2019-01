Geht Chris Töpperwien mit diesen Worten zu weit? Bereits vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp gifteten sich der Goodbye Deutschland-Star und sein Widersacher Bastian Yotta (42) in aller Öffentlichkeit an. Seit die beiden gemeinsam im australischen Busch sind, spitzt sich die Lage nun von Tag zu Tag zu. Immer wieder beschwert sich der Currywurst-König über den Protzmillionär. In einem Vieraugengespräch mit Gisele Oppermann erreichten seine Lästereien jetzt allerdings ein neues Level!

Schon in den vergangenen Tagen versuchte Chris erst gar nicht, seinen Groll gegen Bastian zu verstecken. Vor allem beim sogenannten "Miracle Morning"-Motivationskreis des Lifestyle-Coaches kochte in dem Gastronomen immer wieder die Wut hoch. Im Gespräch mit der ehemaligen GNTM-Kandidatin Gisele stellte sich nun erneut heraus, wie groß seine Abneigung gegen den Muskelmann ist. "Jetzt kommt der hier rein und macht einen auf Motivator und den großen Zampano. Das ist das, was ich hasse. Du merkst, wie aggressiv er ist. Wie er guckt, wie er das Holz reinschmeißt. Am liebsten hätte ich ihn abgeknallt, ganz ehrlich", wetterte der 44-Jährige.

In der Unterhaltung gab Chris auch ganz offen zu, dass er überrascht davon ist, wie lässig Bastian mit der angespannten Situation umgeht. Er selbst hat seine Emotionen weniger unter Kontrolle. "Ich kann es aber hier auch nicht mehr ertragen. Ich dachte, ich komme damit locker flockig zurecht, so einfach neben Leuten herzuleben. Aber es ist schwer", offenbarte er seiner Mitcamperin.

