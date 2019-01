Schlimme Nachrichten von Schwesta Ewa (34)! Die Rapperin ist vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter geworden. Stolz präsentierte sie ihre kleine Tochter Aaliyah Jeyla kurz nach der Geburt im Netz. Seither herrschte allerdings absolute Funkstille – keine Fotos, Storys oder andere Updates für ihre Follower. Jetzt klärt Ewa endlich auf, was es mit ihrem plötzlichen Schweigen auf sich hatte: Bei der Geburt gab es Komplikationen und Aaliyah Jeyla liegt immer noch im Krankenhaus!

Diese Schreckensnachricht verkündete die 34-Jährige jetzt in einer Instagram-Story: "Ich habe Glück gehabt und wurde stationär auf der Kinderklinik angenommen und wohne halt hier jetzt mit meiner Tochter, da es ihr nicht so gut ging. Es gab Komplikationen." Was genau passiert ist, verrät sie allerdings noch nicht. Um diese "Horrorstory" zu erzählen, fühle sie sich einfach noch nicht bereit.

Ihrer Kleinen scheint es aber zum Glück schon wieder besser zu gehen. "Meine Tochter ist eine Kämpferin. Sie macht sich super. Es geht bergauf und wir schaffen das alles", meinte sie in ihrer Story. Und bis sich Aaliyah komplett erholt hat, ist Ewa einfach dankbar dafür, die ganze Zeit bei ihr sein zu können.

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa und ihre Tochter Aaliyah Jeyla

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Musikerin

Getty Images Schwesta Ewa in Frankfurt am Main

