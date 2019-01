Für Domenico De Cicco (35) hat das Dschungel-Abenteuer seit der gestrigen Folge ein Ende: Der Verflossene von Busch-Blondine Evelyn Burdecki (30) wurde als Erster der insgesamt zwölf Dschungelcamper rausgewählt – für den Vollblutitaliener ein Schock! Von nun an wird er dem hungrigen Treiben seiner Ex-Mitbewohnern in der Freiluft-WG von seinem Hotelzimmer in Australien aus zusehen. Dabei drückt Domenico vor allem einem der Kandidaten ganz fest die Daumen: Ihn sieht er auf dem Dschungel-Thron sitzen!

Im Interview mit Promiflash kurz nach seinem Auszug verriet der 35-Jährige: "Ich wünsche mir, dass der Peter Orloff gewinnt, weil das ein loyaler Mensch ist mit sehr viel Lebenserfahrung." An dem Schlagersänger schätze er am meisten, dass er sich mit der Sieges-Summe in Höhe von 100.000 Euro für den guten Zweck einsetzen würde. "Er unterstützt eine Stiftung in Afrika, die Schulen für Kinder baut. Ich finde die Einstellung einfach richtig und er würde sogar einen Teil des Gewinnes in diese Stiftung stecken, um eine weitere Schule zu bauen", begründete er seine Wahl.

Nach einer Woche in der Wildnis habe der einstige Die Bachelorette-Kandidat einen kleinen Eindruck davon erhalten, wie es sei, ohne viel Nahrung auszukommen. "Die Kinder dort trinken dreckiges Wasser und essen nur ein paar Gramm Reis am Tag. Ich habe das jetzt eine Woche lang gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn er das schafft", hieß es weiter.

