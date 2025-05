Nach 40 Jahren: Peter Orloff kuschelt wieder mit Ex-Freundin

Peter Orloff (81) hat sein neues Liebesglück gefunden – und das ausgerechnet mit einer alten Bekannten! Der Schlagerstar, der mit Songs wie "Ein Mädchen für immer" berühmt wurde, ist wieder mit seiner früheren Partnerin Gaby zusammen. Die beiden waren bereits von 1979 bis 1983 ein Paar und sogar verlobt, ehe ein heftiger Streit sie damals auseinanderbrachte. Peter schildert gegenüber der Bild, dass sie sich nun, viele Jahre später, wieder begegnet sind: Bei einem seiner Konzerte 2024 kam es zum Wiedersehen, das alte Gefühle sofort neu entfachte. Seitdem schweben der Sänger und Gaby wieder gemeinsam im Liebesglück.

Damals, im Jahr 1979, hatte die damals 19-jährige Gaby ebenfalls einen Auftritt von dem 16 Jahre älteren Sänger besucht – und zwischen den beiden war es angeblich Liebe auf den ersten Blick. Schon kurze Zeit später folgte die Verlobung in Paris, für die Peter goldene Ringe eigens bei einer Nobeljuwelierin in Beverly Hills anfertigen ließ. Doch das Glück hielt nicht ewig: Nach einem Streit im Jahr 1983 ging alles abrupt zu Ende, Gaby warf die Ringe vor seine Füße. Viele Jahre lang herrschte Funkstille. Peter heiratete später Linda, mit der er eine lange und glückliche Ehe führte, die inzwischen jedoch in eine enge Freundschaft übergegangen ist. Linda bleibt weiterhin Teil seines beruflichen Umfelds.

Die Wiederbegegnung mit Gaby sorgte bei beiden für großes emotionales Aufwallen. Gaby fragte Peter, ob er die alten Verlobungsringe noch besitze, und war gerührt, zu erfahren, dass niemand anders sie je getragen hatte. Er legte die beiden Ringe in ein gemeinsames Kästchen, um sie – zumindest symbolisch – wieder zu vereinen. Freunde und Weggefährten berichten, dass Peter Orloff geradezu aufblüht und verliebt wirkt wie ein Jugendlicher. Der Schlagersänger steht öffentlich für große Gefühle, doch privat schien sein Herz nach der Trennung von Gaby lange Zeit verschlossen zu bleiben. Nun kann er mit der Frau seiner ersten großen Liebe den Rest seines Lebens richtig genießen – vor allem, da er sich bald in den Ruhestand begeben wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Orloff und seine Frau Linda, 2013

Anzeige Anzeige

ActionPress Peter Orloff bei der Preisverleihung der Goldenen Sonne, 2019

Anzeige Anzeige