Auf in den Kampf! Es ist Tag zehn im Dschungelcamp und die Promis leiden schon jetzt unter akutem Essensmangel – was sicherlich in nicht unerheblichem Maße Giseles abgebrochenen Prüfungen zu verdanken ist. Doch heute gibt es keine Ausreden: Alle zehn Kandidaten müssen im "Dschungelcolosseum" zur Prüfung antreten. Gisele zeigt sich dabei so gelassen wie nie – hat sie ihre Furcht bislang nur gespielt?

"Ihr seid heute unsere Gladiatoren und könnt insgesamt zehn Sterne gewinnen", begrüßt Moderator Daniel Hartwich (40) die Campbewohner. Gleich fünf Kandidaten machen den Anfang: Doreen (44), Peter (74), Evelyn (30), Tommi (77) und Leila (25) halten ihre Köpfe für drei Minuten in Plexiglasboxen voller grüner Ameisen – alle halten aus: Fünf Sterne! Evelyn fasst die Prüfung auf ihre ganz eigene Art zusammen: "Kann man davon sterben?"

Als Letzte treten Gisele und Felix (22) ihre Prüfung an. Jeder muss einen Stern an einem Adler befestigen und ihn mittels des fliegenden Tieres zu dem Anderen schicken. Souverän schaffen die beiden weitere zwei Sterne für das Team heran. Und siehe da: Von Giseles sonstiger Prüfungspanik ist absolut keine Spur mehr. Eine Haltung, die schon in ihrer letzten Challenge für Fake-Vorwürfe sorgte!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW / Stefan Menne V.l.: Tommi Piper, Leila Lowfire, Evelyn Burdecki, Peter Orloff und Doreen Dietel

TV NOW / Stefan Menne Gisele Oppermann bei der Dschungelprüfung "Alarm für Cobra 11" an Tag 7

TV NOW / Stefan Menne Die "Dschungelcamp"-Kandidaten bei ihrer Dschungelprüfung

