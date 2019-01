Große Trauer um Brandon Truaxe! Der Unternehmer, der mit seinem Beauty-Konzern Deciem in den vergangenen Jahren große Erfolge feierte und sich so einen Namen in der Branche machte, ist tot. Er verstarb am vergangenen Wochenende überraschend in Toronto – und das im Alter von nur 40 Jahren! Bisher ist die Todesursache noch nicht bekannt. Seine Mitarbeiter können es nicht fassen und nehmen mit rührenden Worten Abschied von ihrem Chef.

Wie das Magazin Vox berichtet, bestätigte Truaxes Assistentin Nicola Kilner den Tod des Geschäftsmanns der Belegschaft per E-Mail. "Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte hier schreibe. Brandon ist am Wochenende von uns gegangen. Ein gebrochenes Herz beschreibt nicht annähernd das, was ich – und bestimmt auch viele von euch – gerade fühlen", heißt es in dem Schreiben. Am Montag sollen sämtliche Läden und Büros geschlossen bleiben, um den Verlust zu verarbeiten. "Nehmt euch die Zeit, zu weinen, an die schönen Zeiten zurückzudenken, die wir hatten, werdet euch noch einmal klar, was dieses Genie geleistet hat und nehmt eure Liebsten noch einmal in den Arm", lautet das Schlusswort.

Auch Truaxe Konkurrenten gedenken dem verstorbenen Unternehmer und zollen ihm Respekt. Er habe mit seiner Brillanz und Innovation Millionen von Menschen auf der ganzen Welt positiv beeinflusst. "Dies ist ein schwerer Verlust für uns alle und unser Herz ist bei Nicola Kilner und der gesamten Deciem-Familie", verkündete ein Sprecher des Labels Estée Lauder in einem Statement.

Instagram / btruaxe Brandon Truaxe, Juni 2018

Instagram / btruaxe Brandon Truaxe in Amsterdam

Instagram / btruaxe Brandon Truaxe, Unternehmer



