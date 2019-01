Gisele Oppermann ist raus aus dem Dschungelcamp – und hat gleich ein paar Kilo dort gelassen! Am Montagabend nahm das Abenteuer TV-Urwald für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein Ende: Weil nicht genug Zuschauer für sie angerufen hatten, musste die Niedersächsin das Kollektiv am Lagerfeuer verlassen und in die Zivilisation zurückkehren. Promiflash sprach kurz nach ihrem Auszug aus dem Camp mit Gisele und fragte nach: Wie viel Gewicht hat das Model während der Busch-Diät verloren?

Eine Handvoll Reis und Bohnen pro Tag – bei derart kargen Rationen musste die Brünette in den Fernseh-Tropen überleben. Dass da einige Kilo purzeln könnten, war Gisele aber schon vor ihrem Einzug klar gewesen: "Ich habe sieben Kilo zugenommen, bevor ich ins Camp bin. Das habe ich mir hart erarbeitet und habe dann vier Kilo verloren!", erklärte sie im Promiflash-Interview. Die eintönigen Mahlzeiten an sich hätten der Halbbrasilianerin aber nichts ausgemacht: "Ich habe kein Problem damit, Reis und Bohnen zu essen, das ist das tägliche Gericht in Brasilien. In Brasilien gibt's halt noch andere Beilagen dazu, Fisch oder Fleisch!"

Die Menge an Nährstoffen habe jedoch selbst der superschlanken Gisele irgendwann nicht mehr ausgereicht: "Es waren zu wenig Reis und Bohnen. Hätte ich die doppelte Portion gehabt, wäre ich richtig zufrieden gewesen. So hatte ich Riesenhunger beim Einschlafen, Riesenhunger beim Aufwachen und am Tag auch!" Mit dem unfreiwilligen Fasten ist nun aber erst mal Schluss: Im Luxushotel Versace in Brisbane kann sich die 30-Jährige ordentlich den Bauch vollschlagen.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Gisele Oppermann, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann, Dschungelcamperin 2019

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Dschungelcamp-Kandidatin Gisele Oppermann bei der Prüfung an Tag 3

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de