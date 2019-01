Im Dschungelcamp wird es langsam, aber sicher ernst: Schon seit elf Tagen harren die diesjährigen Teilnehmer am Lagerfeuer aus und unterhalten die Zuschauer vor den Fernsehern bestens: Ob mit amüsanten Bildungslücken von Evelyn Burdecki (30), einem echten Hahnenkampf zwischen Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien (44) oder den süßen Baby-Ankündigungen von Felix van Deventer (22) – die Camper liefern in dieser Staffel eine Menge Entertainment. So stellt sich auch am zwölften Tag des TV-Urwalds die große Frage: Wer wird die Dschungel-Krone und damit auch die 100.000 Eure Siegprämie abräumen?

Mit ihrer überzeugend gemeisterten Essensprüfung dürften sich der Yotta und seine Kolleginnen Sandra Kiriasis (44) und Leila Lowfire (25) beim Publikum einige Pluspunkte gesichert haben: Ohne zu zögern schlangen sie am Montagabend Schweine-Uteri, Mehlwürmer und fermentierte Eier herunter. Doch futterte sich das ekelfreie Trio damit wirklich an die Spitze? Schließlich plapperte sich besonders Ex-Bachelor-Püppi Evelyn in den vergangenen Tagen in die Herzen der Zuschauer – und auch GZSZ-Star Felix gewann mit seinen niedlichen Erzählungen über das Papa-Werden immer mehr Fans.

Eine gute Chance auf den Tropen-Thron dürfte sich auch Curry-König Chris ausrechnen: Nach seiner Versöhnung mit Muckimann Basti könnten so einige Fans des Formats den Auswanderer noch sympathischer finden. Doreen Dietel (44) und Peter Orloff (74) hielten sich bisher eher im Hintergrund – doch überholen sie ihre Mitbewohner noch? Was denkt ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TV NOW / Stefan Menne Leila Lowfire, Bastian Yotta und Sandra Kiriasis in der Dschungelprüfung

TV NOW Evelyn Burdecki im Dschungelcamp 2019

TV NOW/ Stefan Menne Doreen Dietel im Dschungelcamp 2019

