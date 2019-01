Auch knapp zwei Wochen nach der Geburt ihrer kleinen Maus darf Schwesta Ewa (34) das Krankenhaus noch nicht verlassen! Während der Entbindung war es zu Komplikationen gekommen – ihr Töchterchen Aaliyah Jeyla kam infolgedessen sehr geschwächt zur Welt, wie die Neu-Mama zuletzt mitgeteilt hatte. Das Düsseldorfer Uni-Klinikum hat Mutter und Tochter daher vorerst zur Beobachtung dabehalten. Diese Strapazen scheinen selbst an der Rapperin nicht spurlos vorüberzugehen: Nur wenige Wochen nach der Geburt hat sie bereits zehn Kilo abgenommen!

In ihrer Instagram-Story gab die "Kurwa"-Interpretin nun erneut ein Update zu ihrem Gesundheitszustand sowie zu dem ihrer Tochter. "Vor lauter Stress habe ich fast zehn Kilo abgenommen", berichtete die gebürtige Polin. Vor allem der lange Aufenthalt im Krankenhaus schlage ihr auf die Stimmung. Doch das sei nicht der einzige Grund für ihren schnellen Gewichtsverlust, meinte die Musikerin: "Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich stille. Ich bin jetzt offiziell eine Kuh", ergänzte sie und appellierte auch an andere Mütter, ihre Kinder unbedingt zu stillen. Klingt, als nehme sie die purzelnden Pfunde gerne in Kauf!

Auch hinsichtlich des Gesundheitszustands ihrer Tochter konnte die Frankfurterin Entwarnung geben. Nach einem eher holprigen Start ins Leben werde Aaliyah inzwischen von Tag zu Tag kräftiger, verkündete Ewa stolz. Ihre Kleine habe zuletzt sogar über Nacht 100 Gramm an Gewicht zugelegt. "Ich hoffe, sie wird ein Fettsack", scherzte die Musikerin.

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa und ihre Tochter Aaliyah Jeyla

Getty Images Schwesta Ewa in Berlin 2018

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa und die Hand ihrer Tochter

