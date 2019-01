Traurige Nachrichten für alle Fans des tschechischen Märchenfilms: Schauspielerin Marie Kyselková ist gestern in Prag im Alter von 83 Jahren verstorben. Die Darstellerin hatte 1959 in ihrer Rolle als Prinzessin Lada in dem Film "Die Prinzessin mit dem goldenen Stern" große Bekanntheit erlangt – danach spielte sie in keinen weiteren Filmen mit. Doch als Prinzessin Lada wird Marie Kryselková ihren Fans immer in Erinnerung bleiben.

Den Tod der Märchen-Ikone bestätigte Schauspieler Ivo Niederle, der gut mit ihr befreundet war und sogar im selben Haus wie sie wohnte, gegenüber der Boulevardzeitung Blesk. Woran Marie gestorben ist, ist nicht bekannt. Sie soll in den vergangenen Jahren allerdings unter gesundheitlichen und psychischen Problemen gelitten haben.

Bevor sie sich als Prinzessin Lada in die Herzen des Publikums spielte, hatte sie an drei anderen Filmen mitgewirkt: "Větrná hora", "Die Bombae" und "Sehnsucht". Während der Dreharbeiten zu "Die Prinzessin mit dem goldenen Stern" wurde sie mit ihrem ersten Kind schwanger und zog sich daraufhin aus dem Filmbusiness zurück. Marie war insgesamt zweimal verheiratet und bekam drei Kinder.

United Archives GmbH / ActionPress Marie Kyselková in "Die Prinzessin mit dem goldenen Stern"

United Archives GmbH / ActionPress Szene aus dem Film "Die Prinzessin mit dem goldenen Stern" mit Marie Kyselková



