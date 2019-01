Und wieder ist der Traum vom Dschungelcamp-Thron für einen Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" geplatzt. Seit zwölf Tagen hausen die Promis nun schon im australischen Busch und die Luft wird immer dünner, denn am Ende kann sich nur einer die Krone schnappen. Domenico De Cicco (35), Sibylle Rauch (58), Tommi Piper (77) und Gisele Oppermann – sie alle mussten schon ihre Pritsche räumen. Heute traf es Leila Lowfire (25).

Für die Sex-Expertin ist das TV-Abenteuer nun beendet. Trotz vollem Einsatz und soliden Leistungen bei jeglichen Prüfungen bekam die Podcasterin am heutigen Dienstag die wenigstens Zuschaueranrufe. Sie selbst nimmt ihren Exit sehr gelassen und freut sich über ihre neu gewonnene Freiheit. "Ich freu mich halt auch wieder auf eine schöne Dusche", erklärte sie bereits kurz vor der Entscheidung.

Die 25-Jährige hat die Fans mit ihrem Auftritt in Down Under ziemlich enttäuscht. Statt mit pikanten Storys glänzte die Podcasterin eher mit Zurückhaltung. Die Erotik-Sternchen Katja Krasavice (22) und Micaela Schäfer (35) hatten definitiv mehr von ihr erwartet. "Ich dachte wirklich, ich seh jeden Tag ihre Brüste, die redet über Sex, sie ist versaut, aber da passiert gar nichts", schimpfte die Nacktschnecke im Promiflash-Interview.



Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TV NOW / Stefan Menne Leila Lowfire, Bastian Yotta und Sandra Kiriasis in der Dschungelprüfung

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Leila Lowfire, Sex-Podcasterin

Anzeige

YouTube / Katja Krasavice Nacktmodel Micaela Schäfer und Erotik-YouTuberin Katja Krasavice

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de