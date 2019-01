Schmeißt Chris Töpperwien (44) etwa beim Dschungelcamp hin? An Tag elf im australischen Busch musste sich der Currywurst-Mann seinem Erzfeind Bastian Yotta (42) stellen: Ausgerechnet bei einer Schatzsuche mussten die beiden Alphatierchen zusammen mit Evelyn Burdecki (30) in einer Höhle ausharren – und fanden endlich Zeit, sich auszusprechen. Doch darüber kann sich der TV-Star nur wenige Stunden später nicht mehr freuen – Chris denkt sogar darüber nach, sich bei der Dschungel-Geschäftsleitung zu beschweren!

Zurück am Lagerfeuer berichtet Basti stolz, dass er und Chris nun schlussendlich das Kriegsbeil begraben haben. Doch während sich alle Mitbewohner für die Ex-Streithähne freuen können, steht der Wurst-Auswanderer schon wieder kurz davor aus der Haut zu fahren. Bei TV-Blondchen Evelyn macht er sich schlussendlich auf der Camp-Pritsche Luft: "Die haben mich dazu gekriegt, mit ihrer scheiß Psychonummer. Ich suche hier Gespräche, suche Bekannte, suche Freunde und dann wirst du hier so gefickt hinten rum. Nicht mit mir. Ich will hier raus, die Zuschauer sollen mich hier rauswählen, ich will die Kohle nicht, ich will hier weg", ließ der 44-Jährige vom Stapel.

Der Brillenträger plant sogar, sich wegen der gezwungenen Versöhnung mit Bastian, nach seinem Auszug mächtig zu beschweren: "Ich habe das nicht vor der Kamera machen wollen! Das erste was ich mache, wenn ich hier raus komme, ich nehme mir meinen Manager und gehe zur Geschäftsleitung! Ich performe hier jetzt nicht mehr, null", drohte Chris noch. Was glaubt ihr: Wird Chris wirklich etwas gegen die Show-Macher unternehmen?

