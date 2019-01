Auweia, im Dschungelcamp geht der Zoff von Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien (44) in eine neue Runde! Der Protz-Millionär und der Goodbye Deutschland-Star waren sich von Beginn an nicht grün und vermieden im Lager bisher jeglichen Kontakt. Doch in der heutigen Folge müssen sich die zwei notgedrungen arrangieren, denn sie gehen zusammen mit Evelyn Burdecki (30) auf Schatzsuche. Und tatsächlich: Bei der gemeinsamen Aufgabe führen die beiden ein klärendes Gespräch.

Als das explosive Trio ins Dschungeltelefon gerufen wird, herrscht eisige Stimmung. "Ist schon eine Herausforderung, weil wir kein Team sind. Speziell Chris und ich sind weit davon entfernt, ein Team zu sein", fasst der Muskelmann die Situation treffend zusammen. Für den Imbiss-Besitzer scheint es außer Frage zu stehen, dass er sich mit Bastian zusammenrauft. "Ich mag den nicht. Ich muss jetzt nicht in der Nacht hier raus und irgendeinen Schatz suchen. Das können die beiden auch allein machen. Ich will halt nicht mit Betrügern zutun haben. Er ist ein Kackvogel. Deshalb bleibe ich im Camp", schimpft er. Letztendlich fasst er sich aber doch ein Herz und tritt an – aber nur fürs Team. "Wir müssen aber trotzdem nicht persönlich quatschen", stellt der Brillenträger noch einmal gegenüber seinem Erzfeind klar.

Am Ende sucht Yotta dann doch noch einmal das Gespräch mit dem TV-Auswanderer. Er möchte sich für seine Sticheleien im Netz entschuldigen: "Ich weiß, dass ich in der Instagram-Story drüber war. Das tut mir leid." Und kaum zu glauben, aber wahr, auch Chris scheint offen für eine Versöhnung zu sein. "Ich nehme die Entschuldigung echt an", gab er zurück.

