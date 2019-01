Michael Neumayer, jüngster Sohn des 2011 verstorbenen Schlagerstars Peter Alexander (✝84), ist tot. Er starb vor einigen Tagen in seinem Wohnort in der Türkei. Die genaueren Umstände des Todes werden derzeit noch geklärt. Die Behörden sollen laut österreichischen Medien eine Obduktion angeordnet haben. Unabhängig von der genauen Todesursache stellt sich derzeit aber auch die Frage: Was wird nun aus dem Vermögen, das Michael von seinem berühmten Vater geerbt hatte.

Wie Bild berichtet, hatte der Sänger seinem Sohn ein Vermögen von rund 40 Millionen Euro hinterlassen. Das Geld sei nach dem Tod seiner Frau Hilde 2003 in der "Melodie Privatstiftung" angelegt worden und sollte hier verwaltet und geordnet an die Familie ausgeschüttet werden. Gleich zwei Tragödien durchkreuzen die ursprünglichen Pläne jedoch: der überraschende Tod von Sohn Michael und seiner Schwester Susanne. Sie war bereits 2009 bei einem Autounfall in Thailand ums Leben gekommen.

Ob das Vermögen nun direkt an Michaels Kinder Lene und Philip fließen wird, ist nicht bekannt. Der Kölner Rechtsexperten Jörg Luxern weiß jedoch: Die Verteilung der Gelder obliegt dem Stifter, auch über Generationen hinweg. "Im Regelfall wird es Ertrag bringend angelegt, jedenfalls so, dass es in der Substanz erhalten bleibt", erklärte er. Damit könnten sich die Enkel Peter Alexanders also zumindest noch gedulden müssen. Eine Anfrage bei der Stiftung blieb laut Bild zunächst unbeantwortet.

ActionPress Peter Alexander bei einem Auftritt

BREUER, JACQUES Peter Alexander in den 1970er Jahren

ActionPress Peter Alexander, Entertainer

