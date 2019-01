So schwierig war Michael Neumayers Leben wirklich! Der Sohn von Schauspielstar Peter Alexander (✝84) verstarb vor wenigen Tagen im Alter von gerade einmal 56 Jahren. Über die Todesursache wird immer noch spekuliert. Seit Michaels Tod kommen allerdings immer mehr Infos über das Leben des Promi-Sohns ans Licht – und das war offenbar sehr turbulent: Michael wäre sogar beinahe im Gefängnis gelandet!

Das verriet nun Peter Alexanders ehemalige Haushälterin Eva Kresic im Bunte-Interview. Sie hatte bis zum Schluss nicht nur ein enges Verhältnis zu dem Entertainer, sondern auch zu dessen Sohn. In dieser Zeit hat sie die Höhen, aber auch die schlimmsten Tiefen in Michaels Leben mitbekommen. "Einmal musste Frau Alexander ihrem Sohn regelrecht aus der Patsche helfen. Der Michi wurde mal wieder über den Tisch gezogen und wäre beinahe im Gefängnis gelandet", erzählte sie. Was Michael genau in diese Bedrängnis gebracht hat, behielt die ehemalige Angestellte allerdings für sich.

Trotz der Unterstützung seines berühmten Vaters hatte Michael offenbar immer wieder finanzielle und auch private Probleme. "Der Michi ist nie so recht auf die Beine gekommen. Er konnte seine Pläne nie verwirklichen und ist oft gescheitert. Familiär und beruflich. Peter Alexander hat das schwer getroffen, aber er war nie böse mit ihm", plauderte Eva weiter aus.

CONTRAST Peter Alexander in seinem Haus in der Schweiz

BREUER, JACQUES Peter Alexander in den 1970er Jahren

United Archives GmbH / ActionPress Peter Alexander 1981

