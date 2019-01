War die Dschungelcamp-Heulsuse Gisele Oppermann dafür verantwortlich, dass ihre Busch-Mitbewohner ihre geliebten Luxus-Artikel abgeben mussten? Es war ein Schock im australischen Urwald, als den Stars mitgeteilt wurde, dass sie sich von Rasierer, Haarfärbemittel und Co. verabschieden müssen. Zahlreiche Regelverstöße haben zu dieser Maßnahme geführt. Nachdem sich das Model aufgrund von zu wenigen Anrufen des Publikums verabschieden musste, stand für einige Kandidaten fest: Gisele war schuld – und die Gemeinschaft muss nun ihretwegen leiden.

Unerlaubter Zigarettentausch, Alleingänge durch das Pritschenlager und das Schlafen während einer Nachtwache wurden von Doreen Dietel (44) als Gründe vorgelesen, wieso das letzte bisschen Luxus aus Down Under vorerst verschwinden musste. Vor allem das Schlummern beim Lagerfeuer war direkt auf Gisele zurückzuführen und das sorgte bei den Campern für Unmut. "Gisele war der schlechteste Teamplayer ever, egoistisch!", kommentierte Protzmillionär Bastian Yotta (42) nach ihrem Auszug. Auch Peter Orloff (74), der den nächtlichen Dienst mit ihr schob, zeigte sich ratlos: “Ich habe gesehen, dass sie da lag und bin hingegangen und habe sie angesprochen. Mehr kann ich nicht machen. Das ist nicht mein Verschulden.”

Bei der anschließenden RTL Plus-Sendung "Die Stunde danach" schoss die 31-Jährige scharf zurück und zeigte sich uneinsichtig. "Jeder darf doch mal einschlafen. Was ist denn da das Problem? Jetzt wo ich weg bin, können sie reden. Aber drinnen haben sie nie den Mund aufbekommen", erwiderte die Ex-GNTM-Teilnehmerin auf die Anschuldigungen angesprochen. Dass beispielsweise auch der Currywurst-King Chris Töpperwien (44) einen Verstoß begangen hat, indem er sein Mikrofon während einer Unterhaltung im Dschungel zugehalten hat, sei hingegen nicht so hart kritisiert worden.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TVNOW Doreen Dietel

Anzeige

TVNOW Felix van Deventer und Chris Töpperwien im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW Gisele Oppermann im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de