Ihr Kampf geht weiter: Im Dezember 2018 hatte Beth Chapman (51), Ehefrau von US-Kopfgeldjäger Duane Dog Chapman (65), die Hiobs-Botschaft erhalten: Der Kehlkopfkrebs war zurück, den sie Monate zuvor glaubte, schon einmal besiegt zu haben. Doch davon lässt sie sich nicht entmutigen, die 51-Jährige tritt noch einmal den Kampf gegen die Krebszellen an. Um diese endgültig aus ihrem Körper zu bekommen, hat sie jetzt mit der Chemotherapie begonnen.

Andrew Brettler, Familienanwalt der Chapmans, bestätigt E! News, dass sie mit der Chemotherapie bereits Ende Dezember begonnen hat. Beth sei derzeit in Los Angeles in Behandlung und den beiden gehe es gut, "auch wenn das sicherlich seinen Tribut von Beth fordert." Der Anwalt fügt hinzu: "Sie ist eine Kämpferin und eine sehr starke Frau." Trotz der lebensbedrohlichen Erkrankung, so Brettler weiter, hätten die Chapmans auch mit den Dreharbeiten für die neue Staffel der Reality-Show "Dog – Der Kopfgeldjäger" begonnen. Es stehe derzeit also viel auf dem Programm.

Duane Dog Chapman hatte kürzlich in einem Gespräch mit InTouch Weekly seine Verzweiflung über die neuerliche Krebserkrankung seiner Frau zum Ausdruck gebracht: "Ich muss den Glauben bewahren, denn ich bin das Familienoberhaupt", betonte er und fügte hinzu: "Ich liebe meinen Schatz über alles und wüsste nicht, was ich sonst tun würde."

