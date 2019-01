Hat Leila Lowfire (25) sich im Dschungelcamp absichtlich zurückgehalten? Am Dienstagabend musste die Sex-Podcasterin das Kollektiv am Lagerfeuer mit zu wenig Publikumsanrufen verlassen – für viele Fans des TV-Urwalds kein Wunder: Schließlich hatte es entgegen aller Erwartungen kaum versaute Anekdoten gegeben. Doch hat die Berlinerin zwischen Spinnen und Schlangen bewusst keine Bettgeschichten erzählt? Promiflash hakte kurz nach ihrem Auszug bei Leila nach!

"Also wir hatten schon viele Gespräche und es ging auch oft um Sex!", erklärte Leila nach ihrer Rückkehr ins Hotel gegenüber Promiflash. Der Haken sei dabei aber nicht die mangelnde Bereitschaft ihrer Erzählungen gewesen – sondern ihre Gesprächspartner: "Aber es kaum auch einfach immer auf die Gesprächsthemen an und da habe ich gemerkt, dass einige gar nicht so offen sind. Aber das war auch ok! Wir haben auch sehr viel über Dating gesprochen und über Beziehungen, das war auch sehr interessant!", schilderte die 25-Jährige.

Dass die Zuschauer von den eher eintönigen Darbietungen und dem fehlenden Sextalk etwas gelangweilt waren, störte Leila aber nicht: "Lieber sagen sie ich bin langweilig, als eine Drama-Queen. Ich war einfach Ich selbst, ich bin an sich auch in meinem Privatleben ein super ruhiger, entspannter Mensch, der rational an Dinge rangeht und trotzdem eine gute Zeit hat!", gab sie sich entspannt.

