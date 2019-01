Schwere Anschuldigungen! John Coughlin (✝33) war ein erfolgreicher Sportler. Er arbeitete als Eiskunstläufer, Coach und TV-Kommentator. Zwei Mal wurde der Profi in seiner Karriere US-Champion im Eiskunstpaarlauf. Vergangenen Donnerstag wurde John laut einer Mitteilung der Professional Skating Association von seiner Arbeit suspendiert. Nur einen Tag später beging der 33-Jährige Selbstmord. Nun kommen Gerüchte auf, ein Missbrauchsvorwurf stecke hinter der tragischen Tat.

Ein Insider habe laut USA Today von Untersuchungen wegen sexuellen Fehlverhaltens in mehreren Fällen gesprochen. Die Suspendierungsmitteilung enthielt keine genauen Angaben zu den Gründen, da die Untersuchungen noch laufen. Johns langjährige Trainerin Dalilah Sappenfield gab sich gegenüber People geheimnisvoll: “Die Unvernunft der heutigen sozialen Medien, deren Meinungen zu Verurteilungen werden, das hat diesen wundervollen jungen Mann dazu gebracht, sein Leben aufzugeben.”

Der Ex-Profisportler sei mit der Zwangspause in ein tiefes Loch gefallen, weil er damit mit einem Schlag alles verloren habe, verriet Dalilah weiter. “John verlor seinen Namen, seine Arbeit, seine Würde und was er am meisten liebte, Eislaufen”, verriet sie weiter und beschrieb ihn als “netteste, umsorgende und von vielen bewunderte Person”.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Caydee Denney und John Coughlin im Januar 2014 in Boston

Johnny Louis/WENN.com John Coughlin, Eiskunstläufer

Getty Images John Coughlin und Caydee Denney im November 2013 in Paris



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de