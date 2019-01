Die Sportwelt hat einen tragischen Verlust zu verkraften: John Coughlin hat im Alter von 33 Jahren Suizid begangen. Der einstige Eiskunstläufer, der an der Seite seiner Partnerin Caydee Denney mit seinen Küren nicht nur das Eis, sondern auch die Herzen seiner Fans zum Schmelzen brachte, gewann gleich zweimal die U.S. Figure Skating Championship. Aber auch als Eiskunstlauf-Trainer und TV-Kommentator war John aktiv.

"Wir sind fassungslos über die Nachricht vom Tod des zweimaligen US-Paar-Champions John Coughlin", lautete die offizielle Stellungnahme des U.S. Figure Skating-Verbandes zum Tod des 33-Jährigen am Samstag. "Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seinem Vater Mike, seiner Schwester Angela und dem Rest seiner Familie", hieß es weiter. John soll am Freitag sein Leben beendet haben – nur wenige Tage, nachdem er aufgrund einer Anschuldigung vom Profi-Sport suspendiert wurde. Genaue Details sind zwar nicht bekannt, allerdings soll es sich um den schweren Vorwurf des sexuellen Missbrauchs handeln.

Auf Facebook ließ seine Schwester Angela ihrer Trauer über den Verlust ihres Bruders freien Lauf – und bestätigte, dass es sich um Selbstmord handelte. "Mein wundervoller, starker und unglaublich einfühlsamer Bruder hat am Freitag sein Leben beendet. Mir fehlen die Worte", lauteten ihre Zeilen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Caydee Denney und John Coughlin im Januar 2014 in Boston

Getty Images John Coughlin und Caydee Denney im November 2013 in Paris

Getty Images Caydee Denney und John Coughlin im November 2013 in Paris



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de