Diese Bromance begeistert nicht jedermann! An Tag elf des diesjährigen Dschungelcamps lieferten Protzmillionär Bastian Yotta (42) und Currywurst-Mogul Chris Töpperwien (44) den Zuschauern ein sensationelles Szenario: Der Mantra-Mann und der Brillenträger, die schon vor ihrem Einzug in den Regenwald nicht gut aufeinander zu sprechen waren, schlossen in einer stillen Minute während ihrer gemeinsamen Schatzsuche Frieden. Chris' Kumpel Thorsten Legat (50) hätte das niemals kommen sehen!

In der Sendung Die Stunde danach war sich der Dschungel-Experte sicher: Das Bündnis mit Yotta ist darauf zurückzuführen, dass Chris schon völlig ausgelaugt ist! "Ich kenne den Chris wirklich gut. Der hat sein Bild verloren. Er ist ein bisschen gebeutelt jetzt, also er gibt nach beim Yotta. [...] Er fällt gerade so zusammen wie ein kleiner Sack. [...] Vielleicht ist er einfach zu schwach mittlerweile", vermutete Thorsten, der 2016 selbst Dschungel-Kandidat war.

Dass er Chris wirklich gut kennt und einschätzen kann, wurde dann spätestens eine Folge später klar: Tatsächlich ärgerte sich auch Chris im Nachhinein darüber, während der Schatzsuche eingeknickt zu sein! Er habe die Versöhnung niemals so sehr in der Öffentlichkeit breittreten wollen und klagte ebenfalls darüber, dass die Umstände im Camp ihn langsam aber sicher verwirren.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de.

Instagram / thorstenlegat Thorsten Legat in Australien

Anzeige

TVNOW Chris Töpperwien, Evelyn Burdecki und Bastian Yotta bei ihrer Dschungelcamp-Schatzsuche

Anzeige

Instagram / thorstenlegat Thorsten Legat, TV-Star

Anzeige

Hättet ihr die Versöhnung kommen sehen? Niemals! Ja, ist eben gute Publicity! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de