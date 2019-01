Welcher Star hatte im Dschungelcamp am meisten Follower-Erfolg? Für die diesjährigen Busch-Bewohner scheint das die Frage aller Frage zu sein. Sowohl der Letztplatzierte Domenico De Cicco (35) als auch Urwald-Küken Felix van Deventer (22) brannte fast nichts anderes auf der Seele, als sie zum ersten Mal ihre Begleiter wiedertrafen. Und tatsächlich hat so manch ein Urwald-Star in puncto Follower so richtig abgeräumt!

Vor allem für Ex-Bachelor-Babe Evelyn Burdecki (30) war das Dschungel-Abenteuer ein voller Erfolg. Wie T-Online berichtet, folgten der Blondine schon vor ihrem Einzug beachtliche 150.000 Fans. Die konnte die 30-Jährige mittlerweile aber schon verdoppeln. An manchen Tagen abonnierten 25.000 neue User ihr Profil. Auch für ihren Ex und Dauer-Streit-Partner Domenico lief es außerhalb des Urwalds erstaunlich gut. Im Camp war der Italiener ziemlich erfolglos: Er musste als Erstes gehen. Auf Instagram lief es dafür aber deutlich besser. Satte 150.000 Menschen verfolgen mittlerweile seine Posts – immerhin 50.000 mehr als vor dem Dschungel.

Der Follower-Verlierer dürfte wohl Doreen Dietel (44) sein. Ihr folgen nach ihrem Ekel-TV-Erlebnis nur 11.000 zusätzliche Fans. Auch Muskelprotz Bastian Yotta (42) hat gerade einmal 16.000 Follower dazugewonnen. Die Dschungel-Senioren Sibylle Rauch (58) und Peter Orloff (74) haben sich sogar extra für die Show einen Instagram-Account zugelegt. Beiden folgen aber gerade einmal etwas über 10.000 Dschungel-Begeisterte.

MG RTL D Evelyn Burdecki am fünften Dschungelcamp-Tag

MG RTL D Domenico De Cicco im Dschungelcamp

TV NOW/ Stefan Menne Doreen Dietel im Dschungelcamp 2019

