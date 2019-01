Hauptsache mehr Follower – das scheint der zentrale Gedanke von Domenico De Cicco (35) sein! Bereits während seiner Zeit im Dschungelcamp sorgte der Ex-Bachelorette-Boy mit der Aussage für Aufsehen, dass er für ein Family-Pic von sich mit seiner Freundin und seiner Tochter "ganz viele Likes" bekommen habe. Dadurch erweckte der Vollblut-Italiener aus Linsengericht den Anschein, dass er nur für seinen Insta-Fame das heile Familienbild aufrechterhalte. Nach seinem Jungel-Exit am Freitag verfestigte sich dieser Eindruck, denn: Domenico erkundigte sich nach seinem Aus nicht zuerst nach seiner Familie, sondern nach seiner Follower-Anzahl!

Was ist die erste Sache, die man nach einer Woche im Dschungelcamp, unbedingt tun sollte? "Kannst du kurz Insta für mich checken, ob sich was getan hat? Check einfach mal, wie viele Follower ich habe, ob sie gestiegen sind", war Domenicos erste Frage, nachdem er nach seinem Rauswurf abgeholt worden war. Diese Netz-Besessenheit kam bei den Zuschauern nicht besonders gut an: "Früher wollte man direkt die Familie anrufen, heute checkt man bei Instagram die Follower-Anzahl", "Da fehlen einem die Worte" und "Macht einen auf Familie im Camp, aber fragt sofort nach seinem Ausstieg nach seinen Instagram-Followern", lauteten nur drei der erbosten Kommentare auf Facebook.

Im Promiflash-Interview versuchte der 35-Jährige seine Aussage aus dem Camp in Bezug auf seine Familie und den Likes zu erklären: "Ich meinte damit, dass ich erstmal auf jeden Fall zu meiner Familie stehe und das sollte sich jeder vor Augen halten. Wenn ich jetzt meine Familie zeige, dann nur, weil ich stolz darauf bin, es geschafft zu haben, mir eine kleine Familie aufzubauen."

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

TV NOW Domenico De Cicco im Dschungelcamp 2019, Tag 8

privat Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia und seiner Tochter Lia

MG RTL D Domenico De Cicco im Dschungelcamp

