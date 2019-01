Hot-Body-Alarm bei dieser Neu-Mama! Promi-Mütter stehen nach der Geburt ihrer Kleinen natürlich ganz besonders im Fokus der Öffentlichkeit und ihr After-Baby-Body wird von allen Seiten beobachtet. Es scheint beinahe wie eine Art Wettbewerb, wer schneller in seine "Ursprungsform" zurückkommt. Eine Neu-Mom macht aktuell mit ihrem Hammer-Sixpack allerdings alle sprachlos: Rapperin Cardi B (26) – und das nur sechs Monate nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Kulture!

Auf Instagram postete die 26-Jährige ein kurzes Video – darin zu sehen: Cardi in einem schwarzen BH und hüfttiefsitzenden Joggers. Ihre Haare trägt sie dabei offen und natürlich. Doch nichts von alldem fällt den Fans so sehr ins Auge wie der superflache Bauch der Rapperin: Nur ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer Kleinen präsentiert Cardi schon wieder den Ansatz eines Hammer-Sixpacks! "Ich möchte, dass mein Bauch auch so gut aussieht", schwärmte ein Follower, und ein anderer kommentierte kurz und knapp: "Deine Haare, dein Bauch – yeaaahh."

Veröffentlicht hat Cardi das Video, das auch ihre Naturlocken zeigt, übrigens am Martin Luther King Day. Kurz vor ihrem Posting hatte sie einen Social-Media-Streit über Rassismus mit der Fox-Nation-Moderatorin und Trump-Unterstützerin Tomi Lahren geführt.

Angela Weiss/AFP/Getty Images Cardi B vor dem Metropolitan Museum of Art in New York

Splash News Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B bei einer Fashion-Show von Harper's Bazaar

