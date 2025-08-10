Cardi B funkelt mit Luxusgeschenken aus Paris

Cardi B (32) hat kürzlich auf TikTok für Aufsehen gesorgt, als sie ihre beeindruckende neue Schmuckkollektion präsentierte. Nach einem ausgiebigen Shoppingtrip in Paris kehrte die Rapperin mit einer prachtvollen Auswahl an Designer-Schmuckstücken zurück. Ein besonderes Highlight der Sammlung: eine luxuriöse Patek-Philippe-Uhr, die sie von ihrem Freund Stefon Diggs geschenkt bekam. "Mein Schatz hat sie mir gekauft", schwärmte sie in dem am 2. August veröffentlichten Video.

Doch die Patek Philippe war nur der Anfang. An ihrem linken Arm funkelten außerdem ein Link-Armband von Tiffany & Co. sowie mehrere Armbänder von Van Cleef & Arpels. Besonders viel Aufmerksamkeit zog jedoch eine Reihe edler Schmuckschachteln auf sich, die Cardi nacheinander öffnete: insgesamt zehn diamantbesetzte Cartier-Armbänder in Weißgold, Roségold und Gelbgold. Diese kombinierte sie in einem kunstvollen Arrangement an ihrem Handgelenk – und sorgte damit, ganz in typischer Cardi-Manier, für maximalen Glamour.

Für die Musikerin ist Schmuck offenbar mehr als nur ein ästhetisches Accessoire – er spiegelt auch ihre extravagante Persönlichkeit wider. Dass ihr Partner Stefon Diggs, ein professioneller Footballspieler, ihr ein derart luxuriöses Geschenk machte, könnte ein Hinweis auf ihre enge Beziehung sein, die sie gerne mit der Öffentlichkeit teilt. Cardi, deren Liebe zu auffälligem Schmuck und exklusiven Marken hinlänglich bekannt ist, hat ihren einzigartigen Stil schon oft mit einer Mischung aus Glamour und verspielten Elementen unter Beweis gestellt. Ihre Fans auf TikTok feiern regelmäßig ihre Einblicke in das mondäne Leben – und zeigten sich auch vom opulenten Schmuck-Showcase begeistert.

Getty Images Cardi B im Mai 2024

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025