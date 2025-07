Rapperin Cardi B wegen Mikrofonwurf bei Konzert verklagt

Die US-amerikanische Rapperin Cardi B (32) sieht sich mit einer Klage konfrontiert, nachdem sie während eines Konzerts im Drai’s Beachclub in Las Vegas im Juli 2023 ein Mikrofon in die Menge geworfen haben soll. Eine Besucherin, die als Jane Doe identifiziert wird, behauptet gegenüber People Magazine, dabei verletzt worden zu sein. Der Auftritt fand bei großer Hitze statt, und die Musikerin forderte das Publikum sogar dazu auf, sie mit Wasser zu bespritzen. Als Doe eigenen Angaben zufolge in dieser Stimmung etwas von ihrem Getränk in Richtung der Bühne spritzte, sei Cardi B plötzlich wütend geworden und habe das Mikrofon gezielt auf sie geworfen. Dabei soll es zu einem Treffer gekommen sein, der laut Doe sowohl körperliche als auch emotionale Schäden verursacht habe.

Aus der Klageschrift geht hervor, dass die Klägerin den Mikrofonwurf als überzogen und unverhältnismäßig empfindet. Neben dem Vorwurf der Körperverletzung wirft sie der Künstlerin auch Fahrlässigkeit sowie eine erhebliche emotionale Belastung vor. Ihr seelisches Leid sei laut Doe zusätzlich dadurch verstärkt worden, dass das betreffende Mikrofon später für fast 99.000 US-Dollar (etwa 84.000 Euro) versteigert wurde. Brisanz erhält der Fall durch die Behauptung, Cardi B habe bereits am Vorabend während eines anderen Auftritts im selben Club ein Mikrofon in Richtung eines DJs geworfen, weil dieser einen ihrer Songs zu früh beendet habe. Auch das Management des Clubs wird verklagt, da es die Situation nicht angemessen eingeschätzt habe.

Cardi B, bürgerlich Belcalis Marlenis Almánzar, hat sich zu den aktuellen Vorwürfen bislang nicht weiter geäußert. Ihr Anwalt bezeichnete die Klage jedoch als einen "durchsichtigen und bedauernswerten Versuch, von einer Berühmtheit finanziell zu profitieren". Die Grammy-prämierte Rapperin, die durch Hits wie "Bodak Yellow" bekannt wurde, war wegen des Vorfalls bereits polizeilich untersucht worden. Das Verfahren wurde jedoch mangels Beweisen eingestellt. Cardi B, die für ihren offenen Umgang mit Fans und ihre provokanten Auftritte bekannt ist, sorgte 2023 auch mit ihrer Reaktion auf Beschwerden zum Vorfall in sozialen Medien für Aufsehen.

Getty Images Cardi B im Mai 2024

Getty Images Cardi B bei der Victoria's Secret Fashion Show im Oktober 2024

Getty Images Cardi B bei der Fashion Week in Paris, September 2024