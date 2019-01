Was geht denn da bei Marcellino Kremers und Gerda Lewis (26)? Im Sommer 2018 flirtete der Personal Trainer aus Mönchengladbach noch vor laufenden RTL 2-Kameras um die Wette. Bei Love Island lernte er die Kuppel-Kandidatin Tracy Candela kennen und lieben – doch die beiden trennten sich kurze Zeit später wieder. Seitdem ist der Fitness-Fan offiziell zu haben. Sein Single-Dasein könnte allerdings jetzt ein Ende gefunden haben: Im Netz zeigt sich der Charmeur sehr vertraut mit einer jungen Dame – und bei der könnte es sich um niemand Geringeren als Gerda Lewis handeln!

In seiner Instagram-Story gewährt der Muskelmann seiner Community Einblicke in seine Zeit in London. Ob beim Spaziergang an der Tower Bridge, beim Shoppen oder beim gemütlichen Sushi-Dinner – Marcellino ist keinesfalls alleine on Tour. Möglicherweise mit am Start: Die einstige Germany's next Topmodel-Anwärterin Gerda. Die Schönheit präsentiert sich via Social Media nämlich gerade ebenfalls in der britischen Metropole – und ebenfalls in Begleitung. Sie postete sogar einen Boomerang, der sie Hand in Hand mit einem Mann zeigt. Darauf unverkennbar: Eine Uhr, die durchaus dem Accessoire an Marcellinos Handgelenk ähnelt. Die Glitzerschuhe der 26-Jährigen und ihr Wollpullover sind wiederum auf Marcellinos Seite zu sehen. Ob bei den beiden wohl mehr läuft?

Über ihren aktuellen Beziehungsstatus wollte Gerda auf Promiflash-Anfrage noch keine Auskunft geben. Und auch Marcellino hüllt sich in Schweigen. Dennoch sind sich einige Fans sicher: Die beiden sind auf jeden Fall gemeinsam unterwegs.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis Hand in Hand mit einem Mann

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis

