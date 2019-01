Sorge um Kate Beckinsale (45)! Normalerweise postet die britische Schauspielerin auf Instagram fröhliche oder sexy Einblicke in ihr Privatleben. Ob einen Blick hinter die Kulisse eines Fotoshootings oder ein süßes Weihnachtsfoto mit Ex-Mann Michael Sheen (49), der nach den Feiertagen zu Besuch war – die 45-Jährige bereitet ihren Followern nur zu gern eine Freude. Doch auch im Leben eines Hollywoodstars läuft es nicht immer rund. Jetzt schockt Kate mit einem Krankenhausfoto: Sie musste aufgrund einer geplatzten Eierstockzyste in eine Klinik!

Auf Instagram postet die brünette Beauty am Sonntag ein trauriges Selfie, auf dem ihr Augen-Make-up von Tränen verschmiert ist und schreibt: "Es stellt sich heraus, dass eine geplatzte Eierstockzyste wirklich wehtut und Morphium mich zum Weinen bringt. Ich bin all denen so dankbar, die sich um mich gekümmert haben." Auf einem weiteren Bild ist die 45-Jährige in einem Krankenhausbett zu sehen, mit dem Rücken zur Kamera. Ihre Fans schicken ihr in der Kommentarspalte viel Liebe und Unterstützung und auch einige Stars zeigen ihr Mitgefühl.

"Shopaholic"-Star Isla Fisher (42) fragt: "Bist du okay? Ich schick dir ganz viel Liebe." Comedian Sarah Silverman (48) zeigt sich geschockt und schreibt schlicht: "OMG." Hairstylist Peter Savic will besorgt wissen, wann es passiert sei und Kate antwortete: "Heute!! Danke dir, Liebling. Liebe dich."

Kate Beckinsale bei der Pariser Fashion Week 2019

Kate Beckinsale

Isla Fisher, Schauspielerin

