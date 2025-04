Kate Beckinsale genießt Ausflug mit krebskranker Mama

Kate Beckinsale (51) verbrachte einen herzerwärmenden Tag mit ihrer Mutter Judy Loe, die derzeit gegen Krebs im vierten Stadium kämpft. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin eine bewegende Fotoreihe mit ihrer Mutter. Während Kate in einem auffälligen Outfit mit weißem Fellmantel und witzigen Plateaustiefeln unterwegs war, saß die 78-Jährige in einer stylishen, schwarz-weiß gemusterten Jacke in einem Rollstuhl. Auf einem weiteren Schnappschuss umarmte das Mutter-Tochter-Duo gemeinsam einen Baum.

Seit der Diagnose ihrer Mutter im Jahr 2024 hat Kate immer wieder öffentlich thematisiert, wie tief sie die gesundheitliche Situation ihrer Mutter berührt. Vor kurzem teilte die "Pearl Harbor"-Darstellerin ein emotionales Video online, in dem sie ihrer Mutter versicherte: "Egal, welche Reise du machst, ich bin bei dir."

Kates Nähe zu ihrer Mutter hat tiefe Wurzeln. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters Richard Beckinsale (✝31) im Jahr 1979 war Judy die zentrale Bezugsperson für die damals Fünfjährige. Kate hat in früheren Interviews oft betont, wie entscheidend die Stärke und der Humor ihrer Mutter für sie waren und sind. Ihre Fans bat Kate vor wenigen Wochen, für ihre kranke Mutter zu beten. "Jeder, der ein Gebet, einen Sonnenstrahl oder einen Zauber übrig hat, bitte schickt ihn zu meiner Mama, meiner außergewöhnlichen, liebevollen, einzigartigen und unersetzlichen Mama", schrieb sie unter einem rührenden Instagram-Post.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Mutter Judy Loe, April 2025

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Mutter Judy singen gemeinsam

