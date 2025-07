Kate Beckinsale durchlebt schmerzhafteste Zeit ihres Lebens

Kate Beckinsale (51) hat offen über ihren drastischen Gewichtsverlust gesprochen, nachdem ein Fan sie auf Instagram auf ihre veränderte Erscheinung angesprochen hatte. Am vergangenen Dienstag teilte die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Underworld" und "Pearl Harbor", einen inzwischen gelöschten Beitrag mit mehreren Fotos im Bikini. Ein Nutzer kommentierte besorgt: "Oh Schatz, ich glaube ehrlich, du hast ein Problem!" Kate antwortete direkt: "Ja, habe ich. Ich erlebe gerade eine der schmerzhaftesten Zeiten meines Lebens. Der Körper erinnert sich daran." Damit verwies sie auf das Buch "The Body Keeps the Score" von Bessel van der Kolk, das sich mit den Auswirkungen von Traumata befasst.

In ihrem Posting deutete Kate an, dass ihre derzeitige Lebenssituation alles andere als einfach sei und bezeichnete eine Reise mit ihren Freundinnen als "einen kurzen und wertvollen Augenblick der Erleichterung". Bilder zeigten sie mit ihrem Hund, ihrer Tochter Lily (26) und ihren Haustieren, doch genauere Details behielt die Schauspielerin für sich. Bereits in der Vergangenheit reagierte sie entschieden auf Kommentare zu ihrer Figur und erklärte, dass solche Äußerungen ohne Kenntnis ihrer Situation unangemessen seien. Auf Social Media hatte sie offen über die Auswirkungen von Stress und Trauer auf ihren Körper gesprochen, insbesondere nach dem Tod ihres Stiefvaters sowie der Krebsdiagnose ihrer Mutter.

Kate ist dafür bekannt, in schwierigen Zeiten Stärke zu zeigen. Die enge Verbindung zu ihrer Tochter Lily Mo Sheen, die ebenfalls als Schauspielerin aktiv ist, ist für sie eine wichtige Stütze. In Interviews und auf Social Media hebt sie dies immer wieder hervor. Trotz der Schicksalsschläge bleibt die Schauspielerin kämpferisch. Sie zeigt mit ihrer offenen Art, dass sie auch schwierige Zeiten durchsteht, ohne den Humor zu verlieren, für den sie von ihren Fans so geschätzt wird.

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Mutter Judy Loe, April 2025

Imeh Akpanudosen/Getty Images Kate Beckinsale und Lily Mo Sheen 2013 in Santa Monica